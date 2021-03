L'"impressionnant" engouement pour la vaccination contre le coronavirus est tel en Wallonie qu'il dépasse les capacités des autorités régionales, bridées par les doses de vaccin disponibles, a affirmé jeudi le délégué général Covid-19 wallon, Yvon Englert, en annonçant des aménagements et en prodiguant des conseils.

En Région wallonne, le nombre de personnes vaccinées par semaine a augmenté et dépassé largement les 100.000 citoyens, a-t-il indiqué dans un communiqué. Un call center a été ouvert pour répondre aux questionnements des personnes invitées dans le cadre de la vaccination Covid-19. Selon M. Englert, le numéro d'appel indiqué sur l'invitation a très vite rencontré un vif succès à tel point qu'il a atteint la saturation. "Pour illustrer ce fait, ce (mardi) 23 mars, nous avons enregistré 55.000 appels, ce qui a engendré de très longs délais d'attente et beaucoup de frustration", a-t-il souligné. Afin que la situation puisse revenir à la normale, le délégué général demande aux personnes qui ont été invitées à se faire vacciner "de faire preuve de patience" et "d'éviter d'appeler plusieurs fois de suite sur une même journée". Les nouvelles invitations sont suspendues quelques jours dans le but de faciliter la prise de rendez-vous aux citoyens qui ont reçu une invitation, a ajouté M. Englert. Selon lui, de nouvelles plages de rendez-vous sont en cours de création pour la semaine prochaine et la semaine suivante, en lien avec les livraisons de vaccin attendues. "Nous tenons à rassurer les personnes qui ont reçu leur invitation que la validité des codes des convocations plus anciens a été prolongée", a assuré le délégué général.