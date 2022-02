En Belgique, la campagne de vaccination poursuit sa progression : 6,6 millions de Belges, soit 57% de la population totale, ont reçu leur dose de rappel, mais l'écart se creuse entre les régions.

Si 77% de la population belge est entièrement vaccinée, le taux de vaccination varie d'une région à l'autre. À Bruxelles, 60% de la population a reçu ses deux doses. Au niveau de sa population adulte, qui a pris plus de temps à se laisser convaincre, ce taux s'élève à 73%. En Wallonie et en Flandre, respectivement, 72% et 82% des plus de 18 ans se sont fait vacciner. Globalement, dans les trois régions, plus de 80% des plus de 45 ans ont reçu deux doses.

En ce qui concerne le "booster", 57% des Belges, et 71% de la population adulte de la Belgique, ont reçu leur dose de rappel. Mais les chiffres relatifs à cette troisième dose varient fortement entre les régions. En Flandre, 81% des plus de 18 ans se sont vus administrer le "booster", contre 62% en Wallonie et 42% à Bruxelles.

Malgré un score bas pour la capitale, 67% des bruxellois de plus de 65 ans ont reçu une troisième dose. À l'échelle nationale, 80% des plus de 65 ans ont reçu la dose de rappel. L'administration du "booster" devrait s'accélérer dans les prochaines semaines, puisqu'à partir du 1er mars, pour garder un Covid Safe Ticket valide, la plupart des Belges vaccinés en automne devront avoir reçu une dose de rappel.

Aucun accord n'a encore été conclu sur la dose de rappel pour les jeunes de 12 à 17 ans, mais 87% d'entre eux en Flandre et 71% en Wallonie sont totalement vaccinés, contre seulement 47% à Bruxelles.

Les hospitalisations poursuivent leur hausse en Belgique, mais les infections sont en baisse cette semaine, avec en moyenne 41.757 contaminations au Sars-CoV-2 dépistées quotidiennement. Une récente étude scientifique publiée mercredi s'inquiète toutefois de la virulence du variant Omicron, qui augmenterait, par rapport au variant Delta, de 75% les risques pour les non-vaccinés d'être hospitalisés.

