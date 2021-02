La Belgique est-elle trop lente en matière de vaccin contre le coronavirus ? Si notre pays n'est pas leader de la vaccination en Europe, il s'en sort néanmoins mieux que ses voisins.

Guerre de chiffresQuestionné jeudi à la Chambre sur la lenteur de la Belgique concernant la campagne de vaccination contre le Covid, le ministre de la Santé a rétorqué : "Il faut arrêter de dire que les autres pays sont plus rapides que nous. Ce n'est pas correct, vous pouvez vérifier cela Mme Fonck ! Selon le 'Vaccine Tracker' de l'Union européenne, le taux de vaccination en première dose est de 1,1% aux Pays-Bas et de 2,8% en France et en Allemagne. La Belgique est à 3,1%. Ouvrez le lien ! Seuls trois pays de l'UE ont un taux supérieur: le Danemark, la Roumanie et la Pologne !""Vous faites une drôle de comparaison avec les pays voisins", a répliqué la députée cdH Catherine Fonck. "En Belgique, nous sommes huitièmes en partant du bas ! Et sur les plus de 570.000 doses reçues, seules 320.000 ont été administrées."Qu'en est-il réellement ? Le "Vaccine Tracker", mis en ligne cette semaine pas l'ECDC, dresse une photographie de la vaccination européenne. Il n'y a en réalité pas trois, mais au moins sept États membres de l'UE qui vaccinent plus rapidement que nous. Par exemple, l'Irlande, la Finlande, la Suède et Malte font mieux que la Belgique. C'est un peu plus si l'on considère le nombre de doses administrées par rapport à la population. De plus, un certain nombre de pays ont une progression similaire. Vandenbroucke a néanmoins raison sur un point : la Belgique fait mieux que ses voisins. Selon le tracker, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la France sont en dessous de 3,1 %. Il est également vrai que la Belgique n'est pas en queue de peloton, mais plutôt en milieu de classement. Le cabinet du ministre a d'ailleurs entretemps corrigé les chiffres communiqués en plénière par le ministre. "Nous faisons mieux que nos pays voisins, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne en termes d'administration de la première dose. Mais si vous prenez tous les États membres de l'UE et l'Islande, cinq pays qui font clairement mieux que la Belgique, à savoir le Danemark, la Roumanie, l'Irlande et Malte ainsi que l'Islande. La Finlande, la Pologne et la Suède font également un peu mieux. Nous sommes donc dans le milieu du peloton, mais certainement pas à l'arrière."Bruxelles toujours à la traineLa Belgique n'est donc ni la championne de la vaccination ni le cancre. À la date du 4 février, 318.048 personnes avaient reçu la première dose du vaccin en Belgique, dont 63.177 ont reçu la deuxième dose. À l'échelle du pays, 2,77% de la population a reçu la première dose. Comme depuis le début de la campagne de vaccination, il existe des différences entre les régions. Bruxelles vient enfin de dépasser les 2% de couverture vaccinale (2,03%), mais la Wallonie (3,3%) et surtout la Flandre (3,75%) avancent toujours plus rapidement.