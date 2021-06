Les personnes ayant reçu deux doses d'un vaccin contre le Covid-19 en recevront-ils une troisième l'année prochaine?

C'est une question qui n'est pas encore claire. Ce qui semble certain par contre, c'est que les contrats européens en cours de négociation et éventuellement renouvelés comprendront une exigence d'adaptation des nouveaux vaccins aux variants, a annoncé samedi le professeur Dirk Ramaekers, responsable flamand de la taskforce vaccination, lors du point presse hebdomadaire de cette dernière.

"Nous pouvons être clairs sur ce point : il n'y a pas de clarté sur la troisième piqûre", a d'emblée dit l'expert. Comme d'autres pays européens, la Belgique se prépare toutefois à l'administration potentielle d'une troisième dose. Il y a des indications que cela se produira. Soit pour des groupes cibles vulnérables spécifiques, soit pour tout le monde. Les membres du groupe de travail espèrent obtenir plus de clarté sur cette question à l'automne.

Cela ne devrait en tous les cas pas poser de problème en termes d'approvisionnement de vaccins car un grand nombre d'entre eux seront encore livrés à partir de septembre.

Pour le professeur Pierre Van Damme, il faut toutefois faire preuve d'une certaine nuance lorsqu'on pose la question de la troisième dose. "Nous devons distinguer clairement ce que l'on entend par une troisième dose. S'agit-il du même vaccin que celui qui est actuellement formulé ? Ou une troisième dose dans une composition adaptée aux variants ?".

"Les contrats qui sont négociés au niveau européen ou qui sont prolongés devront inclure des ajustements aux variants", lui a répondu Dirk Ramaekers. "Dès la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, en principe, tous les vaccins destinés à une troisième dose devront être adaptés aux variants. Il semble également que les entreprises seront en mesure de le faire", a conclu le responsable de la taskforce vaccination.

Lire aussi: La Belgique a trois semaines de retard dans sa campagne de vaccination

C'est une question qui n'est pas encore claire. Ce qui semble certain par contre, c'est que les contrats européens en cours de négociation et éventuellement renouvelés comprendront une exigence d'adaptation des nouveaux vaccins aux variants, a annoncé samedi le professeur Dirk Ramaekers, responsable flamand de la taskforce vaccination, lors du point presse hebdomadaire de cette dernière."Nous pouvons être clairs sur ce point : il n'y a pas de clarté sur la troisième piqûre", a d'emblée dit l'expert. Comme d'autres pays européens, la Belgique se prépare toutefois à l'administration potentielle d'une troisième dose. Il y a des indications que cela se produira. Soit pour des groupes cibles vulnérables spécifiques, soit pour tout le monde. Les membres du groupe de travail espèrent obtenir plus de clarté sur cette question à l'automne. Cela ne devrait en tous les cas pas poser de problème en termes d'approvisionnement de vaccins car un grand nombre d'entre eux seront encore livrés à partir de septembre. Pour le professeur Pierre Van Damme, il faut toutefois faire preuve d'une certaine nuance lorsqu'on pose la question de la troisième dose. "Nous devons distinguer clairement ce que l'on entend par une troisième dose. S'agit-il du même vaccin que celui qui est actuellement formulé ? Ou une troisième dose dans une composition adaptée aux variants ?". "Les contrats qui sont négociés au niveau européen ou qui sont prolongés devront inclure des ajustements aux variants", lui a répondu Dirk Ramaekers. "Dès la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, en principe, tous les vaccins destinés à une troisième dose devront être adaptés aux variants. Il semble également que les entreprises seront en mesure de le faire", a conclu le responsable de la taskforce vaccination.