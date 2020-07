Des foyers de coronavirus réapparaissent dans plusieurs pays européens au moment où certains sont sur le point de boucler leur valise. Est-il vraiment raisonnable de partir dans ces conditions ?

Des foyers de coronavirus réapparaissent en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Ce week-end, le virologue Marc Van Ranst a déclaré qu'il est, selon lui, "trop tôt pour partir en vacances à l'étranger".

Le professeur Steven Van Gucht le rejoint sur la question : "Si vous n'êtes pas prêt à vous mettre en quarantaine après vos vacances, ne partez pas", a-t-il dit. Il y a quelque temps, le ministère des Affaires étrangères a introduit des codes de couleur pour informer les personnes désireuses de partir en vacances dans un pays européen. Cela concerne donc les voyages non essentiels (touristiques). "Le code "Vert" signifie que le pays ne prend pas de mesures supplémentaires pour les voyageurs, explique le porte-parole Arnaud Gaspart au Niewsblad. "Orange" signifie qu'il se passe quelque chose : soit il y a un confinement au niveau local, soit vous devez être mis en quarantaine avant de pouvoir entrer dans le pays, soit vous devez pouvoir présenter un test négatif. Le code rouge signifie que le pays n'autorise plus l'entrée de voyageurs dans le pays". "Nous ne faisons que conseiller : il ne s'agit pas d'une interdiction de notre part, mais seulement d'un conseil sur la façon de se rendre dans chaque pays", précise le porte-parole. Les codes de couleur ne disent donc pas tout sur la présence du virus et l'état de l'épidémie."La situation change tous les jours, bien sûr, mais ceux qui partent en voyage devraient jeter un coup d'oeil aux cartes de l'ECDC, l'organisme européen qui surveille le virus", explique le virologue Steven Van Gucht. "Je ne me rendrais que dans les pays qui ont le même code couleur ou une couleur plus claire que la Belgique", conseille-t-il. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que la couleur attribuée à un pays entier, ni dit pas toujours tout de la situation dans certaines régions en particulier. Il est donc opportun de s'informer en détail avant de prendre la route. Il est évident que les mesures de distanciation sociale qui prévalent ici doivent également être appliquées sur votre lieu de villégiature. Les experts recommandent aussi d'éviter les lieux bondés : "La campagne est plus sûre que les grandes villes où peuvent se côtoyer beaucoup de visiteurs", déclare Marc Van Ranst au Niewsblad. "Mais en général, je conseille de ne pas réserver de voyages non essentiels. Si vous avez déjà payé, partez. Mais sinon, j'y réfléchirais encore".Pas pour l'instant, mais des nouvelles sont attendues dans les prochains jours. Des consultations sont actuellement en cours pour donner le feu vert à un certain nombre de pays. On ne sait pas encore de quels pays il s'agit ni dans quelles conditions les voyageurs pourront s'y rendre. Au Service public fédéral Affaires étrangères, ils sont formels : "Une opération de rapatriement à grande échelle et coûteuse, telle que nous l'avons connue en mars, ne se reproduira pas", disent-ils. "Ensuite, le virus nous a surpris, ce n'est plus le cas actuellement. De plus, les fermetures dans de nombreux pays seront moins soudaines : les touristes auront un peu de temps pour revenir. Mais une fois ce temps passé, ils seront livrés à eux-mêmes. Attention : vous pouvez toujours obtenir une assistance consulaire auprès de l'ambassade ".Le SFP Affaires étrangères demande d'ailleurs à toute personne quittant la Belgique pour des vacances de s'inscrire sur le site Travellers Online afin d'être tenu informé en cas de problème dans le pays. Au regard de toutes ces informations, l'envie vous est peut-être passée de partir en vacances. Mais pouvez-vous encore annuler ? Et si l'épidémie de coronavirus flambe à nouveau une fois sur place : que se passera-t-il ? "Si le voyage ne peut avoir lieu parce que le gouvernement a fermé une frontière ou fermé l'espace aérien, la compagnie aérienne ou le tour-opérateur devra vous rembourser", explique Simon November de Test Purchase. "Si vous annulez parce que vous avez peur, ce sera essentiellement à vos frais. Mais dans certains cas, vous pouvez toujours demander un remboursement ou exiger un bon d'achat. Mais là, on se retrouve vite dans une zone grise".Et si vous voyagez et que vous vous retrouvez soudain coincé dans un autre pays ? "Avec des billets d'avion uniquement, vous êtes pratiquement seul. Si vous avez réservé un voyage complet via une agence, les compagnies aériennes vous aideront à revenir", déclare Leen Segers, porte-parole de Wamos Benelux. Il est difficile de savoir si les voyageurs devront payer pour les nuits supplémentaires si nécessaire. "Cela dépend beaucoup de la situation. C'est ce qui s'est passé à Tenerife ce printemps et lorsque ce volcan, l'Eyjafjallajökull, est entré en éruption. Mais il y a des règles différentes dans chaque pays"."Si vous n'êtes pas prêt à aller en quarantaine après votre voyage, vous feriez mieux de ne pas partir", dit Van Gucht. "Cela fait aujourd'hui partie du voyage." Pour l'instant, une quarantaine ou un test après un voyage hors zone à risque n'est pas encore obligatoire. Le Risk Management Group s'est réuni dimanche soir pour en discuter, mais n'a pas encore donné d'avis sur une éventuelle quarantaine obligatoire.