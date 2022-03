.Départ réussi . pour la saison été 2022 chez Neckermann

A l'approche des vacances de printemps, qui marquent le début de la saison estivale pour les voyagistes, Neckermann fait état, lundi, d'une grande "envie de vacances" de la part des Belges. Les destinations traditionnelles reprennent leur place dans le classement des réservations, maintenant qu'elles ne sont plus soumises aux restrictions sanitaires.

Le top 3 est redevenu celui d'avant le Covid. L'Espagne, l'Egypte et la Turquie sont ainsi les principales destinations choisies par les Belges, qui ont réservé pour la plupart en février et mars. "Par rapport à la période pré-Corona, cela signifie que le départ est plutôt tardif. Ceux qui n'ont pas encore pris de décision devront toutefois se dépêcher pour trouver une place de dernière minute, tant pour les vols que pour les hôtels populaires", avertit Neckermann.

L'Asie, toujours compliqué

Les destinations long-courriers complètent la liste, avec la République dominicaine, les Antilles néerlandaises, le Mexique et les Émirats arabes unis. Les réservations pour les États-Unis reviennent aussi progressivement pour les vacances de Pâques et la période estivale. "Étant donné que la plupart des destinations asiatiques font encore l'objet de restrictions ou n'ont été libérées que récemment, il est frappant de constater que pratiquement aucune réservation n'a été faite pour des destinations plutôt populaires comme la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Indonésie avant la période de Pâques", ajoute l'entreprise. "Les prévisions pour l'été 2022 sont encourageantes, mais nos vacances de Pâques arrivent trop tôt pour cela."

De nombreuses familles optent aussi pour des vacances aux sports d'hiver. "Alors qu'il y avait encore des incertitudes lors des dernières vacances de Carnaval concernant les obligations de vaccination des jeunes, de nombreux Belges ont déplacé leurs vacances de ski vers les vacances de Pâques", explique Neckermann. Là, ce sont les hautes Alpes françaises qui sont les plus réservées.

