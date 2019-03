Unia: Les dossiers pour racisme ouverts ont augmenté de 55% en cinq ans

A l'occasion de la journée internationale contre le racisme et la discrimination, celui-ci a lancé avec Kris Peeters, le ministre de l'Egalité des chances (CD&V), une nouvelle campagne "stop au racisme".

Cette campagne sera diffusée le mois prochain via les réseaux sociaux et sur les écrans de la SNCB. Réalisée à la demande du ministre en collaboration avec Unia, l'administration fédérale Egalité des chances et la chancellerie, elle vise à montrer au travers de vidéos que "le racisme n'apporte rien". Un site internet a également été créé pour sensibiliser aux discriminations et rappeler le cadre légal: www.stopracisme.be. Le site s'accompagne d'un appel à projets adressé aux organisations qui souhaitent agir contre le racisme. Les candidats ont jusqu'au 15 juin pour demander une subvention jusqu'à 30.000 euros par projet. L'an dernier, un tiers des incidents signalés à Unia avaient trait au racisme. Près d'un quart ont eu lieu dans les médias et sur internet, dont 40% sur Facebook. Un autre quart se sont produits lors de l'achat de biens et services, par exemple la location d'un logement, et 19% dans le cadre professionnel. "Le nombre croissant de signalements ne signifie pas nécessairement que le racisme est en hausse, mais bien que de plus en plus de personnes ont pris leur courage à deux mains pour saisir Unia", a souligné la co-directrice de l'institution, Els Keytsmans. En 2018, 16 dossiers ont été portés par Unia devant les tribunaux. "Des cas trop graves pour se contenter d'une négociation, comme des agressions racistes, ou des situations discriminatoires qui n'ont pas pu se résoudre par la négociation", a précisé Patrick Charlier, également co-directeur. "Le racisme existe et ne doit pas être tabou dans les campagnes électorales. C'est le moment de rappeler que la Belgique n'a toujours pas de plan d'action pour lutter contre le racisme. Or les victimes l'attendent depuis 2001 et veulent le trouver enfin dans les accords de coalition qui suivront les élections", a poursuivi M. Charlier. Des mesures importantes ont récemment été prises comme "l'introduction d'appels mystères sur le marché du travail et la réactivation de la cellule de veille contre l'antisémitisme", a de son côté relevé Kris Peeters. Le ministre a néanmoins affirmé soutenir un plan d'action et appelle les partis politiques à se positionner à cet égard avant les élections afin que les prochains gouvernements puissent avancer. "Ce n'est que lorsque nous regarderons tous dans le même sens que nous pourrons atteindre des résultats", a-t-il conclu.