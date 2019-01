"Une vignette forfaitaire est une taxe stupide", selon le ministre flamand de la Mobilité

Le gouvernement flamand souhaite, à l'horizon 2024 ou 2025, introduire une taxe au kilomètre sur les routes du nord du pays, une décision qui devra être formalisée lors de la prochaine législature.

La Wallonie, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Selon son ministre de la Mobilité, le cdH Carlo Di Antonio, le paiement proportionnel au nombre de kilomètres parcourus existe en effet déjà par l'intermédiaire des accises et ce système donne avant tout le droit aux automobilistes "qui ont les moyens de payer" de polluer davantage.

Depuis plusieurs années, Carlo Di Antonio plaide dès lors pour l'introduction d'une vignette payante permettant de circuler sur les routes wallonnes, qui remplacerait la taxe de circulation.

"Le système fonctionne bien en Suisse et est plus égalitaire", avait-il expliqué en décembre dernier. "Il serait neutre financièrement pour l'automobiliste wallon, en raison de la suppression de la taxe, et bénéfique pour les caisses wallonnes, quelques millions de non-résidents en Wallonie empruntant nos routes chaque année et devant se procurer cette vignette", avait-il ajouté.

Il avait toutefois assuré privilégier la recherche d'un accord afin de parvenir à un système unique pour la Belgique.

Ben Weyts, lui, n'exclut pas la coexistence de systèmes différents selon les régions. "J'ai demandé si l'on était prêt à réfléchir à 2 systèmes existant côte à côte, pour lesquels nous devrions conclure des accords réciproques, comme des exemptions ou des tickets à usage limité", a-t-il ainsi indiqué.