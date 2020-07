Jean-Vianney Philippe (photo), le nouveau directeur de la communication du Mouvement réformateur, peut se prévaloir d'un impressionnant parcours dans le monde du marketing digital (où il vaut mieux dire digital marketing).

Professeur invité à Solvay, fondateur d'une entreprise qui a travaillé avec les plus grandes multinationales, de Philip Morris à Warner Bros, et de Pizza Hut à Charles Michel, dont il a été, pendant la campagne électorale de 2019, digital advisor, écrit, of course in english, Jean-Vianney Philippe sur son profil LinkedIn. On y lira également que cette expérience de conseil numérique a conduit Charles Michel à une resounding reelection, soit " une réélection retentissante ". Ce fut en effet retentissant, incontestablement : le MR présidé par Charles Michel y a connu sa pire défaite depuis 1991, a perdu six sièges à la Chambre, cinq au parlement wallon et cinq au parlement bruxellois, et son président s'est empressé de quitter la Belgique pour s'en aller retentir au Conseil de l'Europe. Transformer une défaite brutale en bruyant triomphe : c'est sans doute ça, la magie du marketing.