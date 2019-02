Une seule application pour les infos et tâches des policiers

Selon le journal, cette application est révolutionnaire pour les tâches policières. Elle permet aux agents de consulter n'importe quelle banque de données, telles que le casier judiciaire, le registre national et la banque de données des plaques d'immatriculation. Alors qu'il fallait jusqu'ici aller puiser l'information à plusieurs endroits différents.

Cette app permet aussi de dresser un procès verbal. On y retrouve trace de tous les incidents et des équipes qui les traitent. Elle propose une carte reprenant toutes les infos possibles, depuis les équipes sur le terrain, jusqu'aux caméras, services de secours en passant par les donnés utiles concernant le lieu, par exemple les infos trafic. Le briefing quotidien, disponible avant sur powerpoint le matin, se trouve également sur l'application, laquelle contient aussi les données de contact des collègues avec lesquels on peut communiquer sans risque via l'app.

La police fédérale a mis à jour l'application en collaboration avec la police locale d'Anvers et elle existe désormais en plusieurs langues.

