Les ministres de l'Education du pays se sont exprimés, lors d'une conférence de presse commune, sur les différents scénarios pour la rentrée scolaire de septembre.

Quatre scénarios sanitaires ont été élaborés avec des modalités propres concernant la présence des élèves en classe.

Pour l'enseignement maternel et primaire, même dans les phases les plus critiques, tous les enfants seront attendus en classe tous les jours.

Dans le secondaire en revanche, l'enseignement ne reprendra pour tout le monde et à raison de cinq jours par semaine qu'en phase verte (vaccin disponible ou immunité collective).

En phase jaune (qui correspond à la situation actuelle, avec une faible circulation du virus), les élèves n'iront à l'école que quatre jours par semaine. Le mercredi, ils resteront chez eux avec du travail à domicile. En phase jaune, les élèves devront porter un masque lorsque les distances de sécurité ne peuvent être respectées.

En cas de retour important du virus à l'automne (phase orange, voire rouge si sa circulation est massive), toutes les classes du secondaire seront alors scindées en deux groupes. Les élèves n'iront que deux jours en classe. Les deux autres jours, ils bénéficieront d'un enseignement à distance.

Les 4 couleurs Code vert : il n'y a pas de risque. Des contacts peuvent avoir lieu et l'hygiène des mains reste nécessaire. Un vaccin est disponible et/ou l'immunité collective est effective.

: il n'y a pas de risque. Des contacts peuvent avoir lieu et l'hygiène des mains reste nécessaire. Un vaccin est disponible et/ou l'immunité collective est effective. Code jaune : il y a un risque faible, c'est-à-dire une propagation limitée du virus. Les contacts sont limités, mais peuvent avoir lieu en fonction des conditions de sécurité. A priori, celui qui vaudra en septembre.

: il y a un risque faible, c'est-à-dire une propagation limitée du virus. Les contacts sont limités, mais peuvent avoir lieu en fonction des conditions de sécurité. A priori, celui qui vaudra en septembre. Code orange : il y a un risque modéré, c'est-à-dire une transmission systématique du virus. Les contacts sont limités à l'essentiel et ont lieu lorsque les facteurs de risque sont sous contrôle.

: il y a un risque modéré, c'est-à-dire une transmission systématique du virus. Les contacts sont limités à l'essentiel et ont lieu lorsque les facteurs de risque sont sous contrôle. Code rouge : il y a un risque élevé (transmission systématique du virus). Les contacts sont évités au maximum.

Le port du masque est à priviliéger pour le secondaire lorsque les distances physiques ne peuvent être assurées.

En ce qui concerne le secondaire spécialisé(forme 1 et 2) , tous les élèves peuvent se rendre dans leur établissement, 5 jours par semaine dans les trois premières phases. Lors de la phase rouge, tous les élèves pourront se rendre à l'école mais seulement 2 jours par semaine. L'apprentissage sera complété à distance.

