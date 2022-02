Une protection policière a été accordée pour 81 nouveaux dossiers en 2021, selon les chiffres du Centre de Crise cités dans Sudinfo mardi.

"Un dossier peut représenter une ou plusieurs personnes, un groupe de collègues, une famille entière, etc", précise le porte-parole Antoine Iseux. "Cela peut être des magistrats, des policiers, des politiques, des scientifiques, des enquêteurs de l'Afsca ou du fisc, des représentants d'ONG opposant à un régime étranger".

Les menaces qui mènent à une protection policière "peuvent être physiques ou il peut s'agir de cyberharcèlement", observe M. Iseux.

Quand une personne est menacée, elle alerte la police et la menace est analysée par l'Ocam ou la police fédérale qui transmet ensuite le dossier au Centre de crise. Le Centre dresse la liste des mesures à prendre, qu'elle transmet à la police locale ou fédérale. Les mesures peuvent être légères. On donne le numéro d'un policier que la personne menacée peut appeler à tout moment, on lui donne quelques conseils pour protéger sa maison (détecteur, serrure renforcée).

On peut aussi lui conseiller de changer ses habitudes, de varier ses horaires et son trajet vers le travail. De son côté, la police peut effectuer des patrouilles régulières près de son domicile ou stationner dans sa rue. Pour les cas plus graves, on peut aller jusqu'à la protection rapprochée par des gardes du corps.

"Un dossier peut représenter une ou plusieurs personnes, un groupe de collègues, une famille entière, etc", précise le porte-parole Antoine Iseux. "Cela peut être des magistrats, des policiers, des politiques, des scientifiques, des enquêteurs de l'Afsca ou du fisc, des représentants d'ONG opposant à un régime étranger". Les menaces qui mènent à une protection policière "peuvent être physiques ou il peut s'agir de cyberharcèlement", observe M. Iseux. Quand une personne est menacée, elle alerte la police et la menace est analysée par l'Ocam ou la police fédérale qui transmet ensuite le dossier au Centre de crise. Le Centre dresse la liste des mesures à prendre, qu'elle transmet à la police locale ou fédérale. Les mesures peuvent être légères. On donne le numéro d'un policier que la personne menacée peut appeler à tout moment, on lui donne quelques conseils pour protéger sa maison (détecteur, serrure renforcée). On peut aussi lui conseiller de changer ses habitudes, de varier ses horaires et son trajet vers le travail. De son côté, la police peut effectuer des patrouilles régulières près de son domicile ou stationner dans sa rue. Pour les cas plus graves, on peut aller jusqu'à la protection rapprochée par des gardes du corps.