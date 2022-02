La majorité PS-MR-Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a repoussé mercredi en séance plénière une motion déposée par l'opposition PTB demandant au gouvernement de prendre une série de mesures effectives afin de répondre rapidement au malaise des enseignants, descendus par milliers dans la rue il y a deux semaines.

Le texte préconisait une série d'actions pour contrer la pénurie d'enseignants, réduire la taille moyenne des classes et augmenter le salaire des enseignants. Il demandait aussi de reporter l'application d'une série de réformes scolaires contestées, et de permettre aux profs d'arrêter de travailler à 60 ans. La proposition a été repoussée par l'ensemble des députés de l'arc-en-ciel.

Dans l'opposition également, le cdH et DéFI se sont, eux, abstenus. S'exprimant pour la majorité, la députée Delphine Chabbert (PS) a réfuté l'idée que le gouvernement ne faisait rien pour atténuer le malaise exprimé par le monde scolaire. Elle a notamment rappelé le projet de protocole d'accord sectoriel déposé par le gouvernement.

La députée de la majorité a également cité les millions d'euros déjà investis par le gouvernement cette année dans le système éducatif, que ce soit pour créer de nouveaux emplois, rénover les bâtiments scolaires, etc. Elle a aussi pointé les 160 millions d'euros dégagés par l'exécutif pour aider les écoles face à la crise pandémique.

