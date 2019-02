Une première grande marche pour le climat à Anvers jeudi

C'est la huitième semaine consécutive que des actions sont organisées dans toute la Belgique contre le réchauffement climatique. Pour cette édition anversoise, la marche partira de l'Operaplein à 9h avant de traverser le centre-ville et de rejoindre la Groenplaats. Les précédentes marches à Anvers avaient attiré quelques centaines de personnes, la participation devrait être beaucoup plus importante ce jeudi. L'événement est organisé avec Students for Climate, la plateforme pour le climat des étudiants du supérieur. Initialement, la marche devait se dérouler à Gand mais elle a été déplacée en raison de la multiplication des événements sur le territoire gantois.