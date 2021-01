Cinquante-quatre tests sur 306 se sont révélés positifs au coronavirus dans l'école maternelle et primaire Schuttershof à Saint-Trond, soit environ un élève ou enseignant sur six. Par ailleurs, l'école primaire De Letterfant est la quatrième de la commune limbourgeoise à devoir partiellement fermer en raison de l'épidémie.

Deux enseignants de Schuttershof ont été testés positifs au variant britannique du virus, mais il reste à déterminer si cette souche plus contagieuse est responsable du foyer d'infections.

Dans les écoles Momentum et Villa Raam, 250 élèves et 50 membres du personnel seront testés jeudi, après plusieurs cas confirmés au sein du personnel.

"Nous allons tester autant que possible, car mesurer c'est savoir. C'est ce que nous faisons pour le moment afin d'essayer de contenir le virus", a déclaré la bourgmestre Veerle Heeren (CD&V).

L'école primaire De Letterfant à Gelinden a par ailleurs dû fermer partiellement, par manque de professeurs disponibles. Un membre du personnel a été testé positif, après avoir eu des contacts à risque avec d'autres enseignants. Ces derniers seront testés, mais cela ne s'avère pas nécessaire pour les élèves. La section maternelle reste pour sa part ouverte.

