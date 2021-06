Une personne est décédée vendredi après-midi dans l'effondrement d'une partie de bâtiment en construction à Anvers. Cinq personnes sont encore portées disparues, a indiqué la police.

La Ville d'Anvers a demandé aux riverains de garder portes et fenêtres fermées et de rester chez eux. "Les rafales de vent peuvent soulever de la poussière. Les services de secours suivent la situation dans les environs." Des orages sont en outre attendus en fin de journée.

L'échafaudage de l'édifice en construction s'est écroulé, entraînant l'effondrement d'une partie du bâtiment, situé Jos Smolderenstraat. Le plan médical d'intervention a été enclenché. Les pompiers demandent d'éviter les environs. Ils décrivent la situation comme "très instable", ce qui rend les fouilles très compliquées. Des orages sont en outre attendus en fin de journée.

La gestion de l'incident engendre beaucoup d'embarras de circulation dans le quartier. Les services de secours et le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, ont demandé d'éviter le Nieuw Zuid et de libérer l'espace au maximum afin de laisser les secours faire leur travail. Le bâtiment partiellement effondré est un édifice scolaire, une école primaire avec un hall sportif. Les personnes blessées et disparues seraient essentiellement des ouvriers. "Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches", a commenté M. De Wever sur Twitter.

La Protection civile est sur place avec une équipe de chiens pisteurs et un drone. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Een school in opbouw stortte vanmiddag deels in op Nieuw-Zuid. Onze hulpdiensten zijn volop bezig met een reddingsactie. Zij hebben alle ruimte nodig, mijd daarom voorlopig de site. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) June 18, 2021

