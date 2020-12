La démocratie participative, c'est tendance, et à Bruxelles comme en Wallonie, les parlements se sont mis à l'heure de l'écoute citoyenne

> Comprendre notre démarche: 100 notes d'un indispensable espoir dans une année de m... 2020, année de la main tendue. Plus que jamais, les gouvernants prêtent l'oreille et font de l'oeil au citoyen désenchanté. Consultations populaires, ouverture de boîtes à suggestions, appels à projets: la démocratie participative, c'est tendance, et à Bruxelles comme en Wallonie, les parlements se sont mis à l'heure de l'écoute citoyenne. Mille signatures et non plus 5 000 suffiront désormais à faire inscrire une problématique à l'ordre du jour des débats parlementaires. Des commissions délibératives, mixant élus du peuple et citoyens désignés par tirage au sort sur base volontaire, cogiteront épisodiquement sur des thématiques d'intérêt régional soulevées par le peuple. L'heure est grave, la crise sanitaire fait des ravages, le sud du pays s'est mis en mode "Get up Wallonia!". Face à l'adversité, le gouvernement PS-MR-Ecolo d'Elio Di Rupo (PS) fait aussi appel à l'équipe. A la mi-novembre, Wallonnes et Wallons ont reçu cinq semaines pour contribuer à dessiner une Wallonie post-Covid. La contagion gagne le niveau fédéral. Alors que la Chambre remet au goût du jour le recours aux pétitions, le gouvernement De Croo Ier fraîchement installé promet de consulter les Belges sur la prochaine réforme de l'Etat programmée en 2024. Plateforme électronique de dialogue, commissions de citoyens tirés au sort: on sortira le grand jeu dès 2021. Entre élus du peuple et citoyens, la saison des mamours bat son plein. Prière de ne pas décevoir.