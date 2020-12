La Vivaldi aura tout de même accouché d'un gouvernement paritaire, avec des compétences pour la première fois attribuées à des femmes (la Défense et les Affaires étrangères).

> Notre démarche : 100 notes d'un indispensable espoir dans une année de m... Quinze. C'est le nombre de jours de congé auxquels auront droit, à partir du 1er janvier 2021, les indépendants belges à la naissance de leur enfant. On est loin des 112 jours des parents espagnols ou des 480 (! ) des Suédois. Mais c'est déjà cinq de plus qu'auparavant. Ainsi s'est clôturée l'année 2020, sur une bonne nouvelle en matière de parité. Ce ne fut pas la seule de l'année, même en l'absence d'un gouvernement de plein exercice. Et peut-être en partie grâce à cela... En juin, une majorité alternative a pu être trouvée pour réformer le mécanisme des parts contributives (anciennement appelées "pensions alimentaires"). En cas d'impayés (le plus souvent par l'ex-conjoint), le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d'une aide publique a été supprimé. Une revendication de longue date des associations féministes. Idem pour la loi qui empêche désormais de raccourcir un congé de maternité de quinze semaines. Jusque-là, si les mères tombaient malades avant l'accouchement ou au chômage, cette période leur était déduite du congé. Plus depuis le 1er mars, et grâce au coronavirus, qui a accéléré le vote de la loi. Par contre, même si une majorité alternative s'était dessinée pour entériner l'allongement du délai pour l'avortement et sa dépénalisation, ce combat féministe-là est mort à la naissance de la Vivaldi. Qui aura tout de même accouché d'un gouvernement paritaire, avec des compétences pour la première fois attribuées à des femmes (la Défense et les Affaires étrangères). Et avec une ministre transgenre, du jamais-vu dans l'histoire politique belge. Le nouveau gouvernement fédéral s'est par ailleurs engagé à faire passer le congé de paternité (hors indépendants) de 10 à 20 jours, à réduire l'écart salarial, à supprimer les barrières entravant l'accès à la contraception, à donner la priorité à la lutte contre la violence de genre... Chiche?