La N-VA a-t-elle laissé passer sa chance, l'été dernier? Les nationalistes flamands vont-ils trouver un second souffle face au gouvernement De Croo? Les résultats du baromètre Le Soir/RTL/Ipsos dévoilés ce week-end ont montré combien les nationalistes flamands étaient en perte de vitesse dans les intentions de vote, en Flandre. Et les attitudes de Bart De Wever et les siens montrent qu'ils peinent à digérer l'échec de leurs discussions avec le PS, l'été dernier, notamment sur le plan institutionnel.Forcément, ce week-end, les analyses du dernier baromètre en date ne pouvaient que relever deux tendances fortes et contrastées. D'une part, la N-VA reculait une nouvelle fois pour passer sus la barre symbolique des 20% d'intentions de vote en Flandre avec 19,9%. Son score le plus bas depuis le lancement du Grand Baromètre, relevait Le Soir. Dans le même temps, le Premier ministre libéral flamand Alexander De Croo se faisait plébisciter, personnalité la plus populaire en Flandre, deuxième en Wallonie et à Bruxelles, inspirant la confiance d'une majorité de Belges dans les trois Régions.Bart De Wever, dans un interview au Tijd du week-end, revenait une nouvelle fois sur l'échec des discussions menées avec le PS pour la formation d'un gouvernement fédéral et la perspective d'un accord posant les jalons de son projet confédéral. Texto: "En juin, l'accord semblait être à portée de main. Nous devons maintenant voir quelle sera la situation en 2024. Au mieux, les résultats des élections seront si dévastateurs pour les libéraux - qui nous ont abandonnés et ont déshabillé la Flandre en échange du 16 rue de la Loi - que le basculement vers le confédéralisme sera inévitable".Bart De Wever espère toujours négocier avec Paul Magnette, président du PS, et considère que les socialistes francophones ont pris un tournant régionaliste qui ne pourra plus être modifié. Visiblement, cela ne convainc pas tout le monde. Ahmed Laaouej, chef de file PS à la Chambre, s'est empressé de réagir: "Avec cynisme, Bart De Wever explique ce qu'il compte faire de la Belgique, de Bruxelles en particulier, en scellant, dit-il, un accord avec le PS. On trouve dans ce papier, toutes les bonnes raisons qui justifiaient de ne pas gouverner avec ce parti." Les signaux étaient toutefois contrastés ce week-end: Paul Magnette, lui, a ouvert un débat sur la coexistence des deux Communautés à Bruxelles, une capitale multilingue. En tout état de cause, pour le PS, l'évolution de l'Etat fédéral devrait se faire, le cas échéant, sur une base des quatre Régions/Communautés.L'enjeu, pour le gouvernement Vivaldi qui a finalement vu le jour sans la N-VA cet automne, consiste en outre à mener un "projet positif pour la Belgique" et à faire preuve de cohérence pour combattre le nationalisme flamand. "Il faut reconnaître les faits: cet été, avec l'Open VLD, Ecolo, Groen, nous avons bloqué l'initiative PS/NVA, rappelait dimanche Georges-Louis Bouchez, président du MR. J'en suis fier car l'avenir de la Belgique passe par son union et non sa division." Même s'il reste encore du travail pour que la Vivaldi soit harmonieuse, notamment dans la gestion de la crise sanitaire. Le baromètre du week-end montrait d'ailleurs que la Vivaldi est fragilisée: elle perdrait encore un siège à la Chambre au vu des intentions de vote: sept en tout depuis les élections! Précision importante, en outre: le Vlaams Belang reste le premier parti de Flandre, de loin, dans ce sondage, avec 26,3%.En attendant, la N-VA rumine son échec, parfois de façon inconsciente. Ainsi en est-il de ce message posté par Theo Francken, ancien secrétaire d'Etat nationaliste, s'amusant à la lecture d'un quizz d'un journal pour lequel un lecteur a confondu le nom du Premier ministre avec le sien. Comme un rêve avorté.