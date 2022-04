Le chanteur Arno est décédé ce samedi 23 avril, a annoncé son agent Filip De Groote. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Il allait avoir 73 ans dans un mois. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient.

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Arno Hintjens. #Arno était une personnalité attachante et un artiste incroyablement talentueux. Ses chansons nous accompagneront encore longtemps. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/N90LChSei7 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) April 23, 2022

Ostendais de naissance, Arno Hintjens résidait à Bruxelles depuis les années 80 et fréquentait assidûment le quartier de la place Sainte-Catherine à Bruxelles. Le chanteur avait été fait citoyen d'honneur de la capitale. "Putain putain, il nous manque déjà...", a réagi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, en clin d'oeil à l'un des titres phares de l'artiste.

Arno, ereburger van de @StadBrussel is overleden. We zullen hem niet meer tegenkomen in de Sint-Katelijnewijk. Putain putain, il nous manque déjà… — Philippe Close (@PhilippeClose) April 23, 2022

En hommage à Arno, citoyen d’honneur de la @VilleBruxelles, la Grand Place résonnera ce soir jusqu’à 23h de sa voix inimitable qui nous a tant fait vibrer. Putain putain, c’est vachement dur… — Philippe Close (@PhilippeClose) April 23, 2022

"Les Ostendais n'oublieront jamais Arno", a réagi le bourgmestre de la cité balnéaire, Bart Tommelein.

We verliezen in @StadaanZee een grote menère. Danke Arno, de Oostendenaars zullen je nooit vergeten. #riparno #ostendebonsoir — Bart Tommelein (@Barttommelein) April 23, 2022

Les hommages du monde politique se sont multipliés à l'annonce du décès. "Rust zacht, Arno. C'était magnifique!", a tweeté le Premier ministre Alexander De Croo. Certains ont salué sa belgitude, notamment les ministres Céline Tellier et Bénédicte Linard.

Il incarnait une certaine belgitude, la fusion du Nord et du Sud du pays, l’âme européenne et bien sûr tant de poésie. Merci #Arno pour tout 😢 pic.twitter.com/aKKXRKXghz — Céline Tellier 🌎🌻 (@celine_tellier) April 23, 2022

C'est un grand homme qui s'en va... jusqu'au bout il etait sur scène pour nous faire vibrer. Une bien triste nouvelle pour notre musique, notre culture et notre belgitude. Salut l'artiste, merci pour tout !https://t.co/f3wP32Ls6Q — Bénédicte Linard (@BenedicteLinard) April 23, 2022

Les ministres-présidents flamand et wallon, Jan Jambon et Elio Di Rupo ont également salué sa mémoire.

"Arno était un des plus grands artistes belges. Son style particulier reflétait un talent exceptionnel et une détermination sans faille de faire prévaloir son statut de Belge du nord, du sud et du centre", a relevé le second.

© https://twitter.com/eliodirupo

Ostende célèbre la vie d'Arno

La Ville d'Ostende célébrera la vie du chanteur Arno, qui en était originaire, au travers une série d'initiatives.

Un registre de condoléances, physique et en ligne, a été ouvert à l'annonce du décès du rockeur, samedi. Il se trouvera au centre culturel De Grote Post et sera accessible dès dimanche et jusqu'au 30 avril de 12 à 20h00.

Le mur à son effigie, sur l'hôtel de Ville de la cité balnéaire, sera illuminé et les passants pourront s'y rendre pour écouter, à 19, 20 et 21h00 certaines de ses chansons les plus connues.

Une projection spéciale du documentaire de Dominique Deruddere sur la vie d'Arno sera également programmée.

Les drapeaux de l'entité ont été mis en berne. La Ville annonce que c'est depuis ses plages que les cendres d'Arno seront rendues à la mer du Nord.

Ostendais de naissance, Arno Hintjens résidait à Bruxelles depuis les années 80 et fréquentait assidûment le quartier de la place Sainte-Catherine à Bruxelles. Le chanteur avait été fait citoyen d'honneur de la capitale. "Putain putain, il nous manque déjà...", a réagi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, en clin d'oeil à l'un des titres phares de l'artiste. "Les Ostendais n'oublieront jamais Arno", a réagi le bourgmestre de la cité balnéaire, Bart Tommelein. Les hommages du monde politique se sont multipliés à l'annonce du décès. "Rust zacht, Arno. C'était magnifique!", a tweeté le Premier ministre Alexander De Croo. Certains ont salué sa belgitude, notamment les ministres Céline Tellier et Bénédicte Linard. Les ministres-présidents flamand et wallon, Jan Jambon et Elio Di Rupo ont également salué sa mémoire. "Arno était un des plus grands artistes belges. Son style particulier reflétait un talent exceptionnel et une détermination sans faille de faire prévaloir son statut de Belge du nord, du sud et du centre", a relevé le second.Ostende célèbre la vie d'ArnoLa Ville d'Ostende célébrera la vie du chanteur Arno, qui en était originaire, au travers une série d'initiatives.Un registre de condoléances, physique et en ligne, a été ouvert à l'annonce du décès du rockeur, samedi. Il se trouvera au centre culturel De Grote Post et sera accessible dès dimanche et jusqu'au 30 avril de 12 à 20h00. Le mur à son effigie, sur l'hôtel de Ville de la cité balnéaire, sera illuminé et les passants pourront s'y rendre pour écouter, à 19, 20 et 21h00 certaines de ses chansons les plus connues. Une projection spéciale du documentaire de Dominique Deruddere sur la vie d'Arno sera également programmée. Les drapeaux de l'entité ont été mis en berne. La Ville annonce que c'est depuis ses plages que les cendres d'Arno seront rendues à la mer du Nord.