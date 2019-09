Une minute de silence sera observée avant le départ du GP de Belgique de Formule 1 dimanche après-midi en hommage au pilote français Anthoine Hubert, décédé samedi à la suite d'un accident dans la Course 1 de Formule 2 sur le circuit de Spa-Francorchamps.

La minute de silence sera observée dimanche à 14h53, le départ du GP de F1 étant donné à 15h10. Le départ de la course de Formule 3, dimanche à 10h50, est aussi précédé d'une minute de silence, tandis que la course de Formule 2 a été annulée. Anthoine Hubert, 22 ans, a trouvé la mort dans un carambolage à grande vitesse avec l'Américain Juan Manuel Correa et le Japonais Marino Sato samedi dans la Course 1 de F2.

Hubert est mort des suites de ses blessures. Correa a été transporté au CHU de Liège où il a été opéré des deux jambes. Il souffre aussi d'une lésion à la colonne vertébrale. Sato est indemne.

Lire aussi >>> Décès du pilote Anthoine Hubert, 22 ans, dans le terrible accident à Spa-Francorchamps