Les personnes dont le numéro de maison comporte une lettre ne sont toujours pas assurées de recevoir toute leur correspondance officielle. Et ce, à cause d'un problème technique.

Il n'est pas encore possible de saisir un numéro de maison contenant une lettre dans le champ du Registre national. Le problème est très ancien. En 2013, le Médiateur fédéral avait recommandé à la Direction générale institutions et population (DG IP) du SPF Intérieur de corriger cette anomalie, de reprendre dans le Registre national l'intégralité des numéros de maison, en ce compris les éléments alphabétiques, dans le champ prévu à cet effet. Ceci pour que les courriers officiels, adressés sur base des données du Registre national, arrivent à destination. La DG IP s'était engagée à mettre en oeuvre cette recommandation. Sept ans plus tard, la recommandation est restée lettre morte... M. La.