Une heure de pointe du soir chargée sur les routes à Bruxelles

Il a ainsi été très compliqué pour les automobilistes de quitter la ville. Le tunnel Belliard a par exemple été fermé une bonne partie de la journée en raison d'un problème de ventilation. Cela a provoqué de longs embouteillages rue Belliard, mais aussi à proximité du rond-point Schuman (avenues de Cortenbergh et de l'Yser et les axes aux alentours) en particulier pour ceux qui voulaient quitter Bruxelles en direction de l'E40 vers Louvain.

La petite ceinture a également été saturée durant l'après-midi. Le tunnel Belliard a finalement pu être rouvert vers 16h00, rendant l'heure de pointe moins critique que ce qui se profilait.

Celle-ci a toutefois commencé assez tôt et de longues files sont surtout apparues sur la petite ceinture et aux endroits habituels comme la place Meiser et le boulevard Reyers.

Mardi matin déjà, les automobilistes avaient dû prendre leur mal en patience pour entrer dans Bruxelles, notamment à cause de problèmes dans le tunnel Reyers-Centre, au bout de l'E40 en venant de Louvain.

Une intervention d'entretien nocturne s'y était en effet prolongée en raison de soucis avec la surveillance vidéo. D'importants embouteillages s'étaient alors créés sur plusieurs kilomètres en amont du tunnel sur l'autoroute, mais aussi dans les axes environnants.