Les trois quarts des électeurs qui ont voté Vlaams Belang sont peu qualifiés. C'est ce que révèle une enquête réalisée auprès de 8452 Flamands par iVox, à la demande de la chaîne de télévision VTM et du quotidien Het Laatste Nieuws. Groen comptabilise la part la plus importante d'électeurs diplômés de l'enseignement supérieur.

Le Vlaams Belang compte non seulement le plus grand nombre d'électeurs peu qualifiés, mais aussi le plus grand nombre d'électeurs masculins (53%) de tous les partis flamands. Le parti d'extrême droite attire également de nombreux jeunes : 30% de tous ceux qui ont choisi le Vlaams Belang ont moins de 34 ans.

Seul Groen attire plus de jeunes : 40 % de leurs électeurs ont moins de 34 ans. Le parti de gauche a également le pourcentage le plus élevé de personnes très instruites (63% ont un diplôme supérieur) et aussi beaucoup de femmes (53%) parmi ses électeurs. Seuls le PVDA et le sp.a attirent plus de femmes. Les socialistes flamands comptent le moins de jeunes électeurs : seuls 18% des électeurs des socialistes ont moins de 34 ans.

IVox a également demandé quand les gens avaient fait leur choix pour les élections. Cela montre, entre autres, que 12,2% des Flamands n'ont pris leur décision que dans l'isoloir. Parmi ces électeurs, 20 % ont finalement opté pour le Vlaams Belang et autant pour la N-VA.

Cependant, l'enquête révèle que les électeurs d'extrême droite sont souvent les plus sûrs de leur vote. 40% d'entre eux avaient déjà fait leur choix il y a plus de trois mois.

Belga