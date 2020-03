"Nous voulons tous tester autant que possible. Cependant, tant que tous les maillons de la chaîne ne sont pas garantis, un tel appel ne fait que créer de faux espoirs". C'est ce que déclare le virologue Marc Van Ranst en réponse à l'appel de Groen et Ecolo pour une campagne de tests à grande échelle.

"Nous disposons actuellement du personnel nécessaire pour une campagne de test à grande échelle et le problème des réactifs est également progressivement résolu par de nouvelles fournitures venues de l'étranger. Cependant, nous n'avons pas de grandes quantités de matériel d'achat spécialisé pour cela, en particulier les tiges munie une brosse pour effectué les prélèvements de la gorge à tester", dit Van Ranst.

À l'heure actuelle, seules les personnes présentant des symptômes de corona sont testées dans notre pays si elles appartiennent au groupe à risque, par exemple en raison de leur âge ou de la présence d'autres maladies. Sinon, il y a un risque de pénurie de réactifs dans les laboratoires.

Le gouvernement a interdit l'autotest parce qu'il y a des doutes sur son exactitude. Pour les Verts, cependant, les auto-tests, "si leur fiabilité est confirmée", devraient être autorisés rapidement. "Avec les nouvelles techniques, nous pouvons rapidement augmenter l'ampleur des tests". "L'Organisation mondiale de la santé appelle tous les pays à tester autant que possible le coronavirus, les symptômes et la guérison des patients", déclare le chef de file de Groen à la chambre, Kristof Calvo. "Le gouvernement peut exiger de tous les laboratoires universitaires et privés les matériaux nécessaires aux tests", a-t-il ajouté.

