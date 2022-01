L'ASBL "Un pass dans l'impasse", qui oeuvre à l'amélioration de la santé mentale, lance mardi une campagne de prévention du suicide en proposant aux citoyens que le souhaitent de devenir une "sentinelle" pour détecter les personnes en détresse et déclencher une alerte auprès d'elle.

Selon les derniers chiffres disponibles, 1.782 Belges se sont donné la mort en 2018. En Wallonie, 686 suicides ont été recensés en 2018 contre 612 l'année précédente et le suicide est devenu la première cause de décès chez les 15-44 ans, ajoute "Un pass dans l'impasse", qui propose ainsi aux citoyens de se former à détecter une personne en détresse suicidaire et à déclencher une alerte, après quoi l'ASBL met en place une aide psychologique proactive.

Plus de 200 citoyens se sont portés volontaires depuis le lancement du dispositif en 2020. "Parents, grands-parents, étudiants, enseignants, fonctionnaires, vétérinaires, agents immobilier, serveurs, coiffeurs, retraités... Tout le monde peut jouer un rôle en prévention du suicide. La démarche pour devenir une sentinelle est assez simple, rapide et entièrement gratuite", explique l'administrateur délégué de l'ASBL, Thomas Thirion.

"Il suffit de vous inscrire auprès de notre équipe en envoyant un mail à l'adresse reference.suicide@un-pass.be ou en nous appelant au 081/777.150."

