Un train percute une voiture sur un passage à niveau à Wavre, aucun blessé

La collision a eu lieu vers 18h00 sur la chaussée de Bruxelles. Pour une raison encore inconnue, la voiture percutée s'est retrouvée à l'arrêt sur le passage à niveau. Ses occupants ont toutefois pu en sortir à temps et aucun blessé n'est à déplorer. Les dégâts matériels sont en revanche très importants, selon Infrabel.

Deux voies ont en effet été obstruées. Le véhicule a pu être extrait et il apparait par ailleurs qu'il n'y a pas de dommages pour les installations alors qu'on craignait initialement que des éléments du passage à niveau aient pu être endommagés. La circulation des trains, qui n'était plus possible entre Weert-Saint-Georges (Brabant flamand) et Ottignies (Brabant wallon), a repris vers 21h00.

La SNCB avait toutefois mis en place un service de bus. Des retards sur la ligne 139 sont dès lors encore possibles. Infrabel indique enfin ne pas avoir beaucoup d'informations sur les circonstances de l'accident. Mais, selon ses premiers éléments, le passage à niveau semblait fonctionner normalement.