D'un côté, des enfants malades privés de toute visite, mais aussi des animations de cliniclown, des passages de bibliothèque et des rencontres habituellement organisés pour éclairer leur quotidien, régime de confinement dû au Covid-19 oblige. De l'autre, un robot, Mister Beam, jeu de mot subtil puisqu'il comporte un écran qui diffuse (to beam) monté sur une poutre (a beam) lui-même monté sur chenilles.

Pas au look aussi sexy que C3PO, le robot doré et allumé de La Guerre des étoiles, mais bien brave tout de même. Hélas, Beam était devenu un robot chômeur depuis le coronavirus : son rôle est habituellement de permettre à un enseignant de l'UCLouvain de faire cours ou réunion de manière interactive avec des participants groupés autour de lui. Qu'à cela ne tienne : les clowns se servent désormais des capacités désinfectées de Mister Beam pour faire sourire les petits malades des Cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles. Paradoxe : c'est grâce à un robot que les bambins perçoivent la présence humaine. " Les tours restent les mêmes, l'amour et la tendresse à donner et à recevoir aussi ", explique Payoyo, cliniclown. " Il y a beaucoup d'émotion qui passe, on a tous les larmes aux yeux, c'est magique. " Et les enfants ont réellement l'impression que le clown est présent dans leur chambre.