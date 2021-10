Un rapport datant de 2006 évoquait déjà la possibilité d'une pollution de l'air aux PFAS aux alentours de l'usine 3M de Zwijndrecht, écrit vendredi le journal De Morgen sur base de documents de la commission d'enquête au sein du parlement flamand consacrée aux PFOS (l'acide perfluorooctanesulfonique, un perturbateur endocrinien et un polluant).

Une analyse de sol réalisée par le bureau d'étude Arcadis à la demande de 3M en 2006 soulignait que des valeurs plus hautes de PFAS constatées près de l'usine sont "très probablement" la conséquence d'une pollution historique via l'air.

"L'administration flamande a donc au moins depuis 2006 des rapports en sa possession qui relient 3M avec le phénomène de dépôts de PFAS via l'air. Pourtant, cela a à peine été étudié durant toutes ces années", dénonce la députée flamande Mieke Schauvliege (Groen) dans les colonnes du Morgen.

