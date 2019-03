Un "pré RAVeL" en perspective à Frasnes

La ligne SNCB n°86 effectuait dans le passé la jonction entre la gare de Blaton (Bernissart) et Renaix (Flandre). A ce jour, un RAVeL (réseau autonome de véhicules lents) a déjà été établi entre Blaton et la gare de Leuze-en-Hainaut, un second tronçon (4km) étant prévu entre Leuze et Grandmetz (Leuze).

Sur une distance de quelque 11km, un projet prévoit à présent l'extension de ce réseau via un 1er tronçon (3km) entre Grandmetz et la gare de Frasnes, puis un second tronçon (8,2km), entre cette gare et le village de Dergneau, à la limite de la région flamande. L'objectif final est de réaliser sur cette distance un RAVeL qui serait relié à celui qui est en projet en Région flamande.

Jusqu'il y a peu, cette ligne était propriété d'Infrabel (SNCB). Cet obstacle a été levé suite à une convention entre la SNCB-Infrabel et la Région wallonne. Fin du mois de février dernier, la Région wallonne a proposé à la commune de Frasnes la signature d'une convention de mise à disposition de ce site (11,2km) dans le cadre d'un "pré-RAVeL". Cette convention prévoit la prise en charge par la Région wallonne de la réparation des ouvrages d'art situés sur cette ligne et la réalisation, aux frais de la commune, de l'aménagement d'un itinéraire "pré-RAVeL".

Pour la commune, le financement des travaux pourrait se faire via le plan communal de développement rural (PCDR) ainsi que le fonds régional d'investissement des communes (FRIC). La décision de mettre en oeuvre ce tronçon reviendra au conseil communal de Frasnes.