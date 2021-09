Le gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées se réuniront le vendredi 17 septembre pour un nouveau comité de concertation, confirme le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

Lors du précédent Comité de concertation, le 20 août, il avait été décidé de lever un certain nombre de mesures visant à ralentir la propagation du Covid-19 à partir du 1er septembre. Depuis mercredi, plus aucune règle n'est édictée pour la sphère privée et la plupart de restrictions ont été levées dans l'horeca. En outre, la recommandation de télétravail n'est plus en vigueur. Les dancings et discothèques, par contre, sont toujours fermés et devraient rouvrir leurs portes le 1er octobre. Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics, les magasins et les lieux fréquentés.

Les Régions et les communes gardent la possibilité d'édicter des mesures plus strictes. Ainsi, en Région bruxelloise, où le taux de vaccination est moins élevé, le télétravail reste recommandé. Les établissements horeca doivent pour leur part toujours fermer à 01h00 du matin au plus tard.

Le 17 septembre, les discussions pourraient tourner autour du Covid Safe Ticket, qui permet de prouver une vaccination où un test PCR négatif récent. Actuellement, celui-ci permet d'organiser des événements sans masque ni distanciation. Des voix se font entendre pour élargir le dispositif à d'autres activités. En France, en Italie et en Allemagne, le passe sanitaire est utilisé pour pouvoir accéder aux établissements horeca et dans les grands magasins.

Lors du précédent Comité de concertation, le 20 août, il avait été décidé de lever un certain nombre de mesures visant à ralentir la propagation du Covid-19 à partir du 1er septembre. Depuis mercredi, plus aucune règle n'est édictée pour la sphère privée et la plupart de restrictions ont été levées dans l'horeca. En outre, la recommandation de télétravail n'est plus en vigueur. Les dancings et discothèques, par contre, sont toujours fermés et devraient rouvrir leurs portes le 1er octobre. Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics, les magasins et les lieux fréquentés. Les Régions et les communes gardent la possibilité d'édicter des mesures plus strictes. Ainsi, en Région bruxelloise, où le taux de vaccination est moins élevé, le télétravail reste recommandé. Les établissements horeca doivent pour leur part toujours fermer à 01h00 du matin au plus tard. Le 17 septembre, les discussions pourraient tourner autour du Covid Safe Ticket, qui permet de prouver une vaccination où un test PCR négatif récent. Actuellement, celui-ci permet d'organiser des événements sans masque ni distanciation. Des voix se font entendre pour élargir le dispositif à d'autres activités. En France, en Italie et en Allemagne, le passe sanitaire est utilisé pour pouvoir accéder aux établissements horeca et dans les grands magasins.