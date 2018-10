"Un mauvais signal pour l'Europe": le choix du F-35 regretté par Dassault et Airbus

Le choix par la Belgique du F-35 du groupe américain Lockheed Martin est "un mauvais signal" et "une occasion manquée" pour l'Europe de la défense, ont déploré vendredi les groupes Dassault Aviation et Airbus Defence and Space.