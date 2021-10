La police a été déployée en masse à la haute école Vives à Courtrai après le signalement d'un homme armé.

Une importante opération policière est en cours ce jeudi matin sur le campus de la haute école Vives à Courtrai où des milliers d'étudiants sont inscrits. La police a reçu des signalements faisant état de la présence d'un homme armé dans l'enceinte de l'école. Le campus a entre-temps été fermé, a confirmé le porte-parole de la zone de police Vlas.

Les étudiants évacués

La police est arrivée en masse et a établi un périmètre autour de l'endroit où l'homme a été vu pour la dernière fois. "Nous sommes pleinement engagés dans une opération de recherche", confirme Thomas Detavernier, porte-parole de la zone de police Vlas. "Le campus est complètement fermé et nous sommes en train de raccompagner tous les étudiants." Les étudiants et le personnel sont emmenés au Rose Garden voisin, puis à Kortrijk Xpo.

Sur les réseaux sociaux, l'école demande aux étudiants de rester à l'écart du campus. Pour l'instant, l'homme n'a pas été retrouvé. Les batiments sont en train d'être fouillés.

Update: op dit moment is campus Kortrijk volledig in lockdown. Er wordt gezocht naar 1 persoon. Blijf binnen. Als je nog niet op de campus bent, blijf thuis. Hou onze socials in de gaten voor nieuws. Stay safe. — Hogeschool VIVES (@viveshogeschool) October 7, 2021

Une importante opération policière est en cours ce jeudi matin sur le campus de la haute école Vives à Courtrai où des milliers d'étudiants sont inscrits. La police a reçu des signalements faisant état de la présence d'un homme armé dans l'enceinte de l'école. Le campus a entre-temps été fermé, a confirmé le porte-parole de la zone de police Vlas.La police est arrivée en masse et a établi un périmètre autour de l'endroit où l'homme a été vu pour la dernière fois. "Nous sommes pleinement engagés dans une opération de recherche", confirme Thomas Detavernier, porte-parole de la zone de police Vlas. "Le campus est complètement fermé et nous sommes en train de raccompagner tous les étudiants." Les étudiants et le personnel sont emmenés au Rose Garden voisin, puis à Kortrijk Xpo. Sur les réseaux sociaux, l'école demande aux étudiants de rester à l'écart du campus. Pour l'instant, l'homme n'a pas été retrouvé. Les batiments sont en train d'être fouillés.