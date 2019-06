Le co-président des verts, Jean-Marc Nollet, propose d'ouvrir le gouvernement régional à la société civile afin "de construire avec elle ce nouveau contrat écologique, social et démocratique dont la Wallonie a besoin". Cette méthode est-elle réaliste ? Eléments de réponse avec Régis Dandoy, politologue à l'UCLouvain et à l'UGent.

En quoi consiste concrêtement cette idée?

C'est ce qu'on appelle une méthode technocratique. On fait rentrer dans le gouvernement des ministres qui sont plus des spécialistes que des hommes et des femmes politiques. C'est une pratique qui était oubliée en Belgique et qui se faisait très souvent surtout après la Seconde Guerre mondiale. Dans le gouvernement Spaak II, par exemple, on trouvait 4 ministres-techniciens, dans le gouvernement Van Acker III, on en comptait 3.

...