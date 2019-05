Les partis politiques qui ont perdu les élections promettent de prendre le signal de l'électeur à coeur. Et s'ils faisaient simplement leur travail au gouvernement ou dans l'opposition ? C'est là l'avis de notre confrère de Knack, Ewald Pironet.

Les résultats électoraux de dimanche dévoilent une réalité douloureuse: le gouvernement Michel a perdu cinq précieuses années. Le gouvernement en affaires courantes conserve 38 sièges sur 150, ce qui est loin d'être négligeable. Néanmoins, tout indique qu'il sera au pouvoir pour longtemps encore, car la formation d'un gouvernement fédéral promet d'être extrêmement difficile. Il n'est pas certain que cela puisse se faire sans une septième réforme de l'État. La formation d'un gouvernement sera difficile non seulement parce que la Flandre a voté très différemment de la Belgique francophone, mais aussi parce que la prochaine équipe gouvernementale sera composée de perdants. N-VA, CD&V, sp.a et Open VLD ont reculé, et Groen n'est devenu que le sixième parti. Les présidents des partis chancellent, mais promettent de découvrir ce que les citoyens voulaient vraiment dire. Ils disent vouloir prendre le signal de l'électeur au sérieux. Il aurait été préféra...