Un futur cadastre des données personnelles traitées par les administrations

Le Conseil des ministres a marqué son accord, vendredi, à l'objectif d'un traitement des données personnelles des citoyens, par les autorités publiques, qui soit plus transparent et accessible. Actuellement, la règlementation encadrant les flux de données et leur traitement par l'Etat est "dispersée et manque de vision globale et cohérente", constatent les ministres.