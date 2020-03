Le quotidien économique et financier britannique Financial Times salue mercredi la manière dont la Belgique gère la crise du nouveau coronavirus. "Contrairement à ce que certains auraient pu penser, le gouvernement belge montre qu'un pays divisé peut encore apporter une réponse claire et déterminée à une crise nationale", conclut l'article des correspondants à Bruxelles, Jim Brunsden et Mehreen Khan. "Espérons que cela continue."

Les journalistes qualifient également "d'exemple pour les autres pays" le briefing quotidien conduit par le SPF Santé publique et le centre de crise, soulignant que ce rendez-vous n'est pas tenu par des politiques mais bien des scientifiques, experts et porte-parole. "Ces briefings sont l'occasion de tordre le cou aux rumeurs et aux théories du complot, de démentir les malentendus mais aussi de mettre en garde contre toute tentative de contourner les règles de confinement." De plus, souligne le quotidien, ces conférences de presse mettent aussi l'accent sur les aspects humains du confinement et ses conséquences sur la santé mentale et permettent de lutter contre les "fake news". Les correspondants du FT reprennent également la phrase prononcée par Steven Van Gucht mardi: "Les virus ne sont jamais la faute de quelqu'un. Ils ne font pas de différence entre la langue, la religion ou l'origine. Un virus vient de la nature, nous devons être solidaires et le combattre ensemble." Les interventions de la Première Sophie Wilmès ne sont pas non plus passées inaperçues. "Avant la crise, 14 mois de blocages politiques avaient renforcé l'image sur la scène internationale d'un pays profondément divisé et ingouvernable. Mais Mme Wilmès a reçu les éloges pour son approche calme et sérieuse (...) Son gouvernement peut aussi compter à présent sur une solide majorité parlementaire pour lutter contre le virus", écrivent Jim Brunsden et Mehreen Khan.