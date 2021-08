L'administration pénitentiaire a confirmé mercredi en milieu de journée qu'un détenu s'est bel et bien évadé de la prison de Gand, en Flandre orientale.

Vers 11h00 mercredi matin, une vaste opération de recherche s'était mise en place autour de la Nieuwewandeling, la rue de la prison, rassemblant des dizaines d'agents et des chiens pisteurs, ainsi qu'un hélicoptère. On attendait cependant encore confirmation d'une évasion depuis la prison.

Celle-ci est tombée vers 13h00, alors que l'opération se poursuit dans les environs plus larges. Rien n'a encore été dévoilé sur l'identité du détenu qui s'est évadé, ni sur le déroulement des évènements.

Vers 11h00 mercredi matin, une vaste opération de recherche s'était mise en place autour de la Nieuwewandeling, la rue de la prison, rassemblant des dizaines d'agents et des chiens pisteurs, ainsi qu'un hélicoptère. On attendait cependant encore confirmation d'une évasion depuis la prison. Celle-ci est tombée vers 13h00, alors que l'opération se poursuit dans les environs plus larges. Rien n'a encore été dévoilé sur l'identité du détenu qui s'est évadé, ni sur le déroulement des évènements.