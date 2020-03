La réunion est en cours. Vers un confinement généralisé? Au parlement, la Première ministre Sophie Wilmès a appelé plusieurs fois à l'unité nationale contre le coronavirus. Elle est appuyée par neuf partis, mais fait face à la fronde de la N-VA.

La Première ministre, Sophie Wilmès, s'est présentée devant les parlementaires ce mardi après-midi pour solliciter la confiance en son "nouveau" gouvernement après avoir prêté serment le matin au palais. L'équipe Wilmès II est composée des mêmes ministres que le gouvernement minoritaire en affaires courantes, mais il est soutenu par une neuf partis démocratiques pour mener la lutte contre le coronavirus. Les socialistes, les écologistes, le CDH et DéFI appuieront donc de l'extérieur le MR, l'Open VLD et le CD&V. A plusieurs reprises, Sophie Wilmès à appelé à l'union nationale dans la lutte contre le coronavirus. En précisant que "des mesures additionnelles" seraient rapidement prises.

Un Conseil national de sécurité, l'instance qui rassemble le fédéral et les entités fédérées, est réuni depuis 16 heures pour entendre les avis des experts et se prononcer sur ces mesures. On évoque une nouvelle fois la possibilité d'un confinement généralisé, tel que cela se pratique désormais en Italie, en Espagne et en France, avec des modalités différentes. On pourrait également évoquer des mesures à prendre pour pallier au manque de mesures dans deux pays voisins, Royaume-Uni et Pays-Bas, où l'on privilégie la stratégie controversée de l'immunité collective.

"Il y a une demande de renforcement des mesures mais on doit les discuter, a souligné le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS). Nous devons trouver des mesures adaptées à la situation. Il faut aussi une unité dans le pays, c'est-à-dire que les mesures que nous prenons soient les mêmes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles." Une nouveau round de négociation est-il en vue en des tensions qui opposent les neuf partis qui soutiennent l'équipe Wilmès II et la N-VA, qui occupe la tête du gouvernement flamand?

La déclaration de Sophie Wilmès

Avant cela, la séance plénière s'est faite en mode "distanciation sociale", à l'instar de la prestation de serment au palais. Seuls les vice-Premiers ministres et les chefs de groupe des partis seront présents dans l'hémicycle. La Première ministre a fait une déclaration très solennelle, pour réclamer la confiance en vertu de l'accord qui a été posé. Elle a plusieurs fois insisté sur l'unité et la responsabilité. Pas par hasard: la N-VA a rejoint le Vlaams Belang dans une fronde contre cette nouvelle équipe et mène campagne pour dénoncer le caractère "non démocratique" de cette équipe.

L’union nationale ne se décrète pas un dimanche soir. Elle se construit chaque jour et chaque heure en ces temps difficiles qui s’annoncent. Pour cela, j’ai demandé au Parlement cet après-midi d’octroyer la confiance à ce gouvernement #begov

— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) March 17, 2020

"Le gouvernement a prêté serment dans des moments particuliers, a souligné la Première ministre. Je suis dévouée à la tâche qui me concerne. Le monde, l'Europe et la Belgique traversent une période sans précédent." Il s'agit de tout faire pour protéger les gens. "La relation entre le parlement et le gouvernement doit être forte. Certains partis ont compris l'urgence. Cette grande union est à la hauteur de la situation actuelle."

La Première ministre salue les personnes actives dans le domaine de la santé, actives en première ligne dans le combat contre l'épidémie. "Nous sommes tous touchés par cette pandémie", dit-elle en appellant à la solidarité.

A la fin de la séance, le kern et les entités fédérées se réuniront pour prendre rapidement des mesures additionnelles pour protéger la santé des citoyens, lors d'un Conseil national de sécurité qui analysera les avis des experts.

Sophie Wilmès salue le soutien des entités fédérées et souligne l'importance d'une majorité stable pour gérer la situation. Avec des pouvoirs spéciaux pour gérer la situation sanitaire, mais aussi prendre pas à pas des mesures pour relancer l'économie. La décision, rappelle-t-elle, vaut pour six mois. "Nous exécuterons cette confiance loyalement", insiste la Première ministre. Des réunions régulières auront lieu entre le "kern" et les responsables des partis qui le soutiennent.

"L'heure est à l'unité, au rassemblement, au-delà de cette assemblée, insiste-t-elle. Cela se construit heure par heure. Ensemble, nous devons montrer chaque jour que nous pouvons dépasser les différences idéologiques qui nous ont trop occupé ces derniers mois!"

Le débat avant le vote de confiance aura lieu mercredi, là encore en version "distanciation sociale", et le vote jeudi.

