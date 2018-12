Un conducteur fou provoque la frayeur sur un marché en Brabant flamand mais aucun blessé

L'individu a été repéré par une patrouille du service d'intervention de la zone de police locale alors qu'il pénétrait dans la rue du marché, ignorant un panneau lui interdisant la circulation. L'automobiliste a ensuite continué à conduire, comme si de rien n'était. Lorqu'il a remarqué les agents de police, le conducteur a accéléré et a zigzagué à vive allure entre les échoppes des commerçants. Plusieurs personnes, parmi lesquelles une femme et ses enfants, ont dû s'éloigner de sa trajectoire afin de l'éviter. Dans une rue plus loin, un inspecteur de police lui a donné l'ordre de s'arrêter mais il a refusé d'obtempérer. Il a évité l'inspecteur de justesse avant de continuer son chemin en direction de Werchter. Entre-temps, la police avait réussi à relever le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture. Grâce à une recherche via les caméras de reconnaissance automatique de plaque ANPR, les forces de l'ordre ont alors démarré une course-poursuite. Le conducteur a finalement été arrêté dans une petite ruelle à Scherpenheuvel. L'homme de 23 ans était déjà connu des services de police. Son permis de conduire lui a immédiatement été retiré sur ordre du parquet.