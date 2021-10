La fédération Brussels By Night a ouvert vendredi à 17h, avec le soutien de l'office du tourisme Visit.brussels, un dispensaire de tests antigéniques rapides sur la place Poelaert pour favoriser la reprise des activités nocturnes et culturelles à Bruxelles.

Le ''Poelaert Nightlife Testing Center" sera accessible sans rendez-vous tous les jeudis, vendredis et samedis soir, de 17h00 à minuit, et ce jusqu'au 1er janvier prochain. Pour l'heure, environ 300 tests sont prévus par soir.

L'ouverture d'un tel centre figurait parmi les propositions du protocole de réouverture des discothèques, écrit en mars dernier par la fédération Brussels By Night, qui représente les principaux établissements de la capitale. Il vise à faciliter l'application généralisée du Covid Safe Ticket en région de Bruxelles-Capitale.

Les résultats sont disponibles dans l'heure sur l'application covidsafe.be. Un test coûte 15 euros avant 22h00 et 20 euros après. Le surcoût en fin de soirée correspond aux rémunérations plus élevées pour le personnel soignant et de sécurité.

"On voulait avoir une alternative aux centres de tests existants, qui ferment vers 17-18h, afin de pouvoir avoir une spontanéité festive", explique Romain Baudson, chef de projet à la fédération Brussels By Night. "Les pharmacies de garde s'étaient fait prendre d'assaut par les sorteurs le week-end dernier. Faire du testing à la porte constitue aussi un problème logistique insolvable pour certains petits clubs, qui manquent de place".

Ce centre de dépistage permettra également aux touristes hors Union Européenne, pour qui faire reconnaître une double vaccination peut être compliqué, de réaliser un test antigénique qui leur donnera accès aux différentes activités locales.Brussels By Night met par ailleurs en place une ligne d'assistance (faq.cst.bxl@gmail.com) à destination du public, du secteur horeca et des acteurs de la vie culturelle nocturne.

