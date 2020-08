Une réinfection par le Covid-19 a également été découverte en Belgique, a déclaré lundi le virologue Marc Van Ranst sur VTM. A Hong Kong, des chercheurs ont annoncé avoir découvert le premier cas avéré au monde de réinfection par le Covid-19.

"Nous avons déterminé la séquence génétique de ces deux virus en laboratoire", explique le virologue. "Et nous avons constaté que le même patient était à nouveau tombé malade après trois mois - avec un autre virus caractérisé par 11 mutations." Les chercheurs sont à la recherche d'autres cas similaires et analysent les effets de cette découverte sur notre système immunitaire. "Il est également possible qu'il s'agisse d'exceptions. Espérons-le, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. On peut oublier la possibilité d'être immunisé toute sa vie contre ces virus respiratoires", explique le virologue. "Mais on espère bien sûr que l'immunité durera plus de quatre mois et que ce sera majoritairement le cas."