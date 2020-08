Un fumeur belge sur cinq a tenté de mettre un terme à cette mauvaise habitude durant le confinement, selon un sondage mené par iVOX en juillet dernier pour le compte de... British American Tobacco et dont Sudpresse relaie les résultats lundi.

Ce sont principalement les jeunes de moins de 34 ans (28%) et ceux qui fumaient moins d'un paquet par semaine (27%) qui ont résolument essayé de se défaire de leur addiction, avec un total de 18% des tentatives qui ont été fructueuses.

Six personnes interrogées sur dix (59,3%) ont essayé d'arrêter de fumer sans aucun dispositif particulier et, parmi ceux qui ont utilisé une aide, la plupart se sont tournés vers la cigarette électronique (38,4%), avec parfois des difficultés à s'approvisionner en raison de la fermeture des magasins. A noter encore que 27,4% des fumeurs ont davantage encore cédé à cette addiction durant le confinement.

