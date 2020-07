Les activités qui animent depuis 18 ans la place du Jeu de Balle la veille et le jour de la Fête nationale ont dû être adaptées cette année en raison de la crise du coronavirus.

Le traditionnel "Bal national", qui attire chaque année plus de 10.000 personnes au coeur des Marolles, a dû revoir ses ambitions à la baisse cette année. Certains habitués, comme Berre, les Moustachus ou encore les Mignonettes ont néanmoins fait le déplacement. Il se produiront sur une place du Jeu de Balle quasiment vide, et leurs prestations seront retransmises en direct.

Quelques dizaines de chanceux, à savoir les riverains et ceux qui ont réussi à trouver une place en terrasse, constitueront le seul public. Le "resto national", qui offre d'habitude plus de 3.000 de moules-frites le 21 juillet, a cette année lieu la veille, et seules quelques centaines de casseroles ont été servies.

