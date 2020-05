Un accord est intervenu ce vendredi soir sur la réouverture de l'Horeca. Aucune date n'a pour l'instant été annoncée.

Les établissements devront fermer leurs portes à minuit et une distance physique d'1,5 mètre devra être respectée.

En outre, aucun service au bar ne sera possible. Pour présenter la carte, des pancartes devront être utilisées. Les menus individuels seront proscrits.

"Plus il est tard, plus il est difficile de respecter les règles de distanciation sociale", a indiqué la ministre de l'Économie Nathalie Muylle pour expliquer la fermeture des établissements à minuit. "Il a également été tenu compte des restaurants qui pourraient organiser deux 'shifts' d'affilée."

La date de réouverture des restaurants et cafés reste inconnue et devra être fixée par le Conseil national de sécurité la semaine prochaine.

Le secteur horeca pourrait rouvrir le 8 juin sous réserve des mesures de sécurité nécessaires.

Le guide de redémarrage a été élaboré par les partenaires sociaux de l'horeca. Approuvé par le gouvernement, il peut désormais être distribué aux établissements.

