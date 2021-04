Un accompagnateur de train de la SNCB a été victime de violences physiques à la gare de Bruxelles-Nord samedi, a indiqué dimanche Bart Crols, porte-parole de la SNCB. Selon des images de l'incident circulant sur les réseaux sociaux, l'accompagnateur a interpellé un jeune homme qui ne respectait pas l'obligation du port du masque buccal.

Ce dernier a refusé d'obtempérer et s'en est pris à lui. L'agent de la SNCB n'a pas été blessé, mais il va déposer plainte auprès de la police. Les images montrent qu'un second individu est intervenu dans l'altercation et que l'auteur a pris la fuite après s'en être pris à l'accompagnateur.

"L'agression physique envers nos employés est inacceptable", a réagi Bart Crols. "Bien que l'accompagnateur de train n'ait pas été blessé, parce qu'il a pu éviter les coups, il est quand même sous le choc de l'agression", a-t-il ajouté.

