Quatres candidats se présentent pour remplacer Yvon Englert à la tête de l'Université Libre de Bruxelles. Ce dernier partira à la retraite avant la fin de la mandature 2020-2024.

Alternance entre sciences humaines et médicales

À l'ULB, la règle est d'alterner les recteurs issus des facultés de sciences humaines et des sciences médicales. Comme Yvon Englert est médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, le futur recteur ou la future rectrice proviendra du secteur des sciences humaines.

Les candidats

Parmi les candidats, le politilogue Pascal Delwit, qui l'a d'ailleurs annoncé sur Twitter :

J'ai annoncé hier que je soumets ma candidature au rectorat de l’@ULBruxelles.

Elle résulte de discussions avec beaucoup de collègues et d’une volonté d’assurer le développement de l’Université.

Si vous êtes intéressé.e à connaître mon projet: https://t.co/lVVn8Jm5Yg — Pascal Delwit (@PDelwit) March 11, 2020

Pascal Delwit s'est déjà présenté au poste de recteur en 2010 face à Didier Viviers, doyen de la Faculté de philosophie et lettres, qui avait remporté le rectorat.

Annemie Schaus est la première femme qui brigue le poste depuis 30 ans. Docteure en droit, licenciée en droit et licenciée spéciale en droit international, elle enseigne actuellement à la Faculté de droit et de criminologie, les Droits et libertés, les intersections entre le droit interne et le droit international et coordonne une clinique des droits et libertés (couronnée du prix Socrate 2019)

Bruno Van Pottelsberghe est un docteur en économie et professeur à Solvay Brussels School of Economics and Management. Il a également été professeur honoraire à la School of Business, Management and Economics de l'Université de Sussex, en Angleterre, de 2010 à 2012.

François Heinderyckx est, quant à lui, doyen de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication. Il a annoncé ses propriétés via un tweet :

Rectorat @ULBruxelles : la campagne est officiellement lancée! Mon programme en 20 priorités est disponible en 2 versions:

- résumée (PDF) https://t.co/ziGvpn9MhW

- détaillée https://t.co/EpVAMxjzFK — Francois Heinderyckx (@FHeinderyckx) March 10, 2020

Le premier tour du scrutin aura lieu le 12 mai, le second les 12 et 13 mai. Ce sont les 1.800 professeurs nommés qui pourront voter.

