Alors que l'on parle de dérapage budgétaire dans le chef du gouvernement fédéral, un autre point interpellant doit être évoqué : celui du gap TVA de la Belgique, qui reste élevé, surtout comparé aux autres Etats européens.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) représente près du quart des recettes fiscales totales de la Belgique. Il s'agit de la troisième source de recettes publiques après les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. C'est dire son importance. En 2017, la "taxe de consommation" a rapporté plus de 29 milliards d'euros aux caisses de l'Etat. Mais ce montant pourrait être plus élevé encore, de 12 %, si le gap TVA était comblé. Voilà ce qui ressort du dernier rapport officiel de l'Union européenne sur le sujet. Explication.

...