Trump demande des explications sur l'affaire des visas qui éclabousse Francken

Dans une lettre adressée au gouvernement fédéral, le président américain Donald Trump demande des explications sur les visas humanitaires que l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) a octroyés via des intermédiaires à 1.502 ressortissants syriens. C'est ce que rapportent samedi Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad.

Theo Francken (21 mars 2017)