De cette part régionale, 28 % ont été à la Flandre et 72 % à Bruxelles et à la Wallonie. Cette répartition étant compensée au sein du programme général de technologie de soutien. La députée Frieda Gijbels (N-VA) a demandé au ministre de la Politique scientifique, David Clarinval (MR), d'éviter que les établissements scientifiques fédéraux (ESF) situés à Uccle " emportent une trop grande partie de ces retombées. " Le ministre a répondu que ces ESF avaient une grande expérience des projets ESA (Agence spatiale européenne), qu'ils étaient régulièrement sélectionnés pour des instruments scientifiques à bord des missions ESA et qu'il n'y avait aucune raison de limiter ce succès... D'autres initiatives lancées en 2016 au profit de la Flandre doivent compenser les investissements précédents dans les lanceurs, qui concernent principalement Bruxelles et la Wallonie. M. La.